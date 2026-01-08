波克夏CEO亞伯年薪2,500萬美元 是巴菲特的61倍

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

波克夏為今年元旦接任執行長的亞伯（Greg Abel）加薪，年薪提高19%，達到2,500萬美元，遠超過前執行長「股神」巴菲特維持40多年的10萬美元。

波克夏在6日提交的申報文件揭露，巴菲特欽定的接班人亞伯年薪將比2024年的2,100萬美元，提高19%。亞伯2024年的薪資另有17,250美元的「其他薪酬」。

相較下，巴菲特的年薪長期以來一直維持在10萬美元，2024年另有30萬5,111美元的「其他薪酬」。以此計算，亞伯作為執行長的總薪資，將是巴菲特2024年總薪酬的近61倍。

雖然亞伯的執行長年薪遠高於巴菲特，但和科技業執行長仍是相形見絀，因為巴菲特的10萬美元薪酬以企業執行長而言本來就屬罕見之低。巴菲特是靠著在波克夏的持股，才坐擁約1,500億美元資產。

亞伯也持有約1.71億美元的波克夏股票，他於2022年以8.7億美元，把波克夏能源公司的1%持股賣給波克夏。

由於巴菲特已大手筆投資包括伊藤忠在內的日本五大商社，外界緊盯亞伯是否會調整投資動向。伊藤忠商事財務長鉢村剛表示，亞伯的首封致股東信將透露他有意「維持巴菲特的思考方式」，預料波克夏和伊藤忠的關係不會有任何改變，包括持股和商業合作。

