加州富人稅 工會團體提案課稅5% 黃仁勳不擔心

美國加州工會團體提出富人稅公投提案，若達連署門檻，將列入11月公投，引發億萬富豪相繼出走。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳卻表示，自己並不擔心。

這項公投提案由一個醫療工會在2025年提出，將對淨值10億美元以上億萬富豪的資產，課徵一次性的5%稅負。課稅對象並非收入，而是股票、藝術品與智慧財產權等資產本身，將給予五年繳納期限，稅收將用於彌補醫療照護、食物津貼和教育經費的短缺。

若干加州知名企業領袖，已相繼宣布前往佛州或德州設立新辦公室。其中，PayPal共同創辦人提爾的Thiel資本公司，去年12月已在佛州邁阿密租賃辦公室；薩克斯共同創辦的Craft Ventures，同月也在德州奧斯丁租下辦公空間。

全球淨值排名第二的Google共同創辦人佩吉（Larry Page），據傳也已經離開加州。三家和他有關的實體已在佛州申請註冊，另有兩家有限公司則已遷至德拉瓦州。

黃仁勳6日接受彭博電視專訪時卻說，「我完全可以接受」，輝達設在矽谷，是因為這裡人才薈萃，「你眼前這位，正試圖打造AI的未來」。據彭博億萬富豪指數，黃仁勳淨值約1,632億美元，排全球第九。

Altrata資料顯示，加州在2024年估計有255位億萬富豪，為各州之冠，占全美約22%。不過，這是基於企業登記地址，因此並非所有億萬富豪都必然被視為加州居民，或將適用新稅制。

該提案仍需收集足夠連署，才能列入今年11月的公投。若通過，將追溯適用於今年1月1日後（含當日）仍居住在加州的億萬富豪。依加州法律，居住身分依個人與該州連結的性質認定，考量因素包含在州內停留時間，以及是否維持顯著的商業連結。

提案支持者主張，稅收是回應聯邦醫療補助計畫（Medicaid）可能遭縮減的合理方法；反對者表示，這是不公平的財富沒收，將使人才流失。民主黨籍加州州長紐森已表態反對。

白宮加密貨幣沙皇薩克斯（David Sacks）曾說，富人稅提案恐引發反效果，並表示，邁阿密和奧斯丁將取代紐約和舊金山，成為金融與科技中心。