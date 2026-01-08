川普媒體集團遭空頭狙擊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

川普媒體與科技集團（TMTG）遭交易員大幅放空，反映市場對該公司與核融合開發商TAE科技的跨界合併案，抱持懷疑態度。

英國金融時報報導，TMTG去年12月宣布與TAE科技合併，激勵TMTG股價應聲大漲逾40%。然而，做空者隨後放空這檔股票，根據市場資訊供應商S3，在交易宣布後的數日內，放空部位激增大約30%，截至2日，約占整體流通股數10%。

由美國總統川普家族持有的TMTG，未回應FT置評請求。這樁跨界合併交易，意在透過TMTG的政治人脈與資金，加速發展TAE的核融合技術。放空部位激增，代表市場質疑合併後的前景。TMTG近三年來均未獲利，TAE則處於尚未實現商業營運的核融合產業。

S3指出，部分放空部位可能來自持有TMTG規模約10億美元可轉換公司債的投資人，為了避險而放空股票。

在交易案宣布前，TMTG股價從去年高峰約40美元回落至約10.5美元，6日則以14.33美元做收。

