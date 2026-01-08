沙國喊開放股市 行情大漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在政府將開放股市給外國人投資的消息激勵下，沙烏地阿拉伯股市7日大漲。為吸引外國投資，該國決定跨出被視為市場全面自由化關鍵的這一步。

彭博資訊報導，沙烏地證交所全股指數7日盤中大漲2.5%，漲幅達去年9月來最大。沙國資本市場管理局（CMA）6日宣布，2月1日起將廢除外國人需符合特定資格，才能參與當地市場的限制，這將使非沙國住民也能直接投資當地股市。

CMA表示，廢除所謂的「合格外國投資人」規定，將是允許海外投資人擁有沙國企業過半股權的第一步。目前監管機構限制外國股東持股比率最高49%。

Kamco投資公司研究與策略主管安薩里表示，「我們相信這是在為移除外國持股限制做準備」，「這徹底讓沙國變成一個所有人都可進入的市場，包括全球的小型基金、地區和國際家庭辦公室，以及國際投資人」。

這項開放市場動作，是沙國為提振外資流入、以復甦其落後其他新興經濟體市場的最新一步。

隨著石油收入減少，和對王儲賓沙爾曼轉型計畫的支出擴大，沙國對外資流入的需求已日益顯著。沙國股市去年寫下2015年來最差表現，暴跌近13%。

