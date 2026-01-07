不放棄搶親？華納兄弟再拒派拉蒙收購要約 籲股東支持Netflix提案

快訊

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
華納兄弟再次拒絕派拉蒙的最新收購要約，並於今天建議股東堅定支持Netflix的收購提案。

美聯社報導，華納兄弟探索（Warner Bros.Discovery）今天表示，董事會認定派拉蒙（Paramount）的提案不符合公司或股東最大利益、不符合較佳方案的條件，因此仍建議股東支持Netflix的收購要約。

華納高層一再回絕由天空之舞傳媒（Skydance）旗下派拉蒙（Paramount）的收購要約，數週前還呼籲股東支持以720億美元價格將旗下串流與影業業務出售給Netflix。與此同時，派拉蒙則將對華納兄弟整家公司進行敵意收購的報價加碼。

