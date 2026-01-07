美創投加速器創辦人：地緣政治不影響赴台設點計畫

快訊

中央社／ 拉斯維加斯6日專電

亞利桑那州隨著台積電進駐、及AI半導體的蓬勃發展，掀起大規模投資熱潮，鳳凰城創投加速器Tesoro VC創辦人隆巴德表示台灣為首選合作對象，盼引進台灣新創，並計畫赴台灣設點，地緣政治不影響計畫。

鳳凰城市政府首度組團參加美國消費性電子展（CES），今天邀請逾20家台灣人工智慧（AI）、製造及數位醫療新創進行媒合，多位美國投資人到場尋找潛在投資標的。

鳳凰城創投加速器Tesoro VC創辦人隆巴德（AndyLombard）接受中央社訪問指出，相對於矽谷，鳳凰城有充足的土地、人員成本較低，還有生活成本和房價上的優勢。

他表示，亞利桑那州目前已經有260家半導體公司，絕對不是一個小規模的產業聚落；而且幾乎所有知名的AI公司，都在亞利桑那州布局，包括超微（AMD）、英特爾（Intel）等大型企業。自從台積電在亞利桑那州發展後，已帶動起整個供應鏈。

「隨著台積電進駐，加上AI和半導體產業的蓬勃發展，總投資額可能會突破1兆美元（約新台幣31兆元）。」隆巴德說，希望能在未來幾年培育出200家新創公司，並將焦點放在AI、半導體、及醫療領域的新創。

他指出，Tesoro VC的策略是深入各個生態系，而「台灣是我們首選合作的對象」。

隆巴德盛讚台灣生態系充滿活力，「有一種將自己打造成新創引擎的國家使命感」。

「我感覺在台灣，很多人每天早上起床就有一個新點子，而且因為台灣的製造能力非常強，甚至可能當天稍晚就能把產品做出來，這點真的讓我印象非常深刻。」他說。

隆巴德表示，希望能與台灣的優秀夥伴合作，並且與鳳凰城市政府一起，將這些生態系串接起來，將更多台灣新創帶到美國，協助他們在美國落地、成長、進一步擴展。

他也透露將在台灣成立亞洲總部，看中的是安全、交通便利性、及政策方面的支持。

至於是否會擔憂地緣政治問題，曾在香港居住10多年的隆巴德表示，「不能說完全不擔心...我們會做好準備、了解局勢，但這並不會影響我們在那裡設立總部的想法」。

