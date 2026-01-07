黃金破紀錄狂飆 達里歐示警「貨幣貶值交易」對美國是警訊

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透

橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）5日表示，去年黃金破紀錄的漲勢，對投資人而言是個警訊，尤因這反映法定貨幣的價值正在貶損。

達里歐指出，由央行買盤、地緣政治憂慮與散戶胃納交織而成的強勁組合，推動金價迭創新高，去年年線漲幅寫1979年來最大，不過，這波漲勢主要源於法定貨幣的實質價值流失。

他說，「過去一年表現最佳的主要投資是做多黃金（以美元計算的報酬率達65%），表現高於標普500指數（以美元計算的報酬率18%）47個百分點。換言之，若以黃金計價，標普指數反而是下跌了28%」。

達里歐強調，用貶值的貨幣來檢視投資，可能會讓人誤以為報酬率比實際還高。

對他而言，股市去年的表現與衡量方式有很大關係，「當本幣貶值，用它計價的東西看起來就像是上漲」，「就此而言，對使用美元的投資人而言，標普去年報酬率為18%；對日圓使用者為17%，人民幣為13%，歐元為4%，瑞郎更只有3%；對使用黃金的投資人來說，報酬率為負28%」。

美國總統川普曾大力宣傳美元走弱的經濟效益，試圖將其塑造成對美國出口有利。但卡托研究所（Cato Institute）認為，這無視於對美國消費者造成的負面外溢影響。

達里歐似乎認同這個觀點。在他看來，金價走高反映經濟走弱，以及一國貨幣價值持續走低。因此，他認為「貨幣貶值交易」的持續強勢，對美國而言是一個警訊。

達里歐說，「匯率避險至關緊要，投資人自始至終都該用風險最低的貨幣組合避險，若你自認有能力，再從這個基礎上進行戰略性調整」。

