亞股走勢分歧！地緣政治緊張升溫 分析師仍看好今年後市表現
亞洲股市今天收盤走勢分歧。儘管地緣政治緊張升溫，分析師仍看好今年後市表現。
法新社報導，由於各界持續搶進人工智慧（AI）熱潮，今年開年後，倫敦、紐約、首爾等地股市紛紛刷新高點，法蘭克福股市今天開盤後不久也突破25000點創新高。
韓國KOSPI指數今天持續走高，上海、雪梨、威靈頓股市亦同步上漲。
但香港、台北、馬尼拉股市走跌。在中國加強軍民兩用項目對日本管制出口後，東京股市收跌逾1%。
儘管地緣政治緊張升溫，分析師依舊樂觀看待今年股市前景。
澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）市場分析師布朗（Michael Brown）寫道：「市場參與者仍舊專注於經濟成長與企業獲利動能維持強勁這一主要多頭論點，這跟去年推升股市的力量大致上一致。」
布朗同時指出，外界預期未來12個月貨幣及財政政策將更加寬鬆。他認為市場就算出現拉回，仍是逢低買進的機會。
