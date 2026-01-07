FT: 北京審查Meta 20億美元併Manus一案 是否違反技術出口管制成關鍵

英國金融時報報導，大陸官方正就 Meta 以 20 億美元收購人工智慧（AI）平台 Manus 一案展開審查，調查是否違反技術出口管制規定，這也可視為陸方在這深受矚目的交易掌握了談判籌碼。

美中雙方正處於先進科技的激烈競爭的態勢之下，因此由美國企業收購具有大陸背景之先進 AI 新創公司不僅時機敏感，極不尋常。

知情人士告訴金融時報，大陸商務部官員已開始評估，Manus 將員工和技術移往新加坡、隨後出售予 Meta ，依據大陸法律是否需要取得出口許可。

知情人士透露，儘管審查尚處於初步階段，未必會轉為正式調查，但若確定需要出口許可，北京將獲得介入此併購案的憑籍；在極端情況下，甚至可能強迫雙方放棄交易。

在美國總統川普首任任期內，大陸官方曾動用同樣機制干預華府試圖強迫出售 TikTok 一案。

知情人士指出，Manus 交易案之所以引發北京關注，是因當局顧慮此舉恐誘使大陸新創公司搬遷海外以規避國內監管。

陸企在新加坡設立第二總部或辦事處已蔚為風潮，目的在爭取全球客戶，這種試圖擺脫大陸營運色彩、洗刷地緣政治敏感性的做法，被稱為「新加坡洗白」。

落腳新加坡的陸企通常會在國內保留營運，但 Manus 的核心團隊已於去年夏季移往新加坡。若北京官員認定有必要採取行動，屆時恐缺乏明確的介入手段。Meta 旗下的產品，包括 Facebook、Instagram 及 WhatsApp，在大陸均遭封鎖。

對外經濟貿易大學教授崔凡上周六在微信發文指出，若以為在「高人」指點下「迅速剝離與中國的關係，就能既繞開美國對華投資限制，又繞開中國技術進出口管理制度，恐怕考慮得過於簡單了」。

在美國，有分析師將 Meta 的這項收購譽為華盛頓對外投資管制的一大勝利。

外交關係協會（CFR）資深研究員麥蓋爾（Chris McGuire）說：「收購 Manus 一案顯示，美國對投資及 AI 晶片出口的管制，促使兩套截然不同的 AI 生態系成形──即美國 AI 生態系與中國 AI 生態系。Manus 的倒戈顯示，美國生態系目前更具吸引力。」