人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

中央社／ 拉斯維加斯6日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳今天將機器人形容為「人工智慧（AI）移民」，表示機器人有助於解決拖累製造業全球勞動力短缺的問題。

法新社報導，面對外界對機器正取代人類工作的疑慮，這位全球最具主導地位AI晶片公司的負責人卻提出截然不同的看法。

黃仁勳於拉斯維加斯（Las Vegas）消費性電子展（CES）期間，在一場90分鐘座談中，對約200名記者與分析師表示：「擁有機器人將會創造更多工作機會。」

他說：「我們需要更多AI移民來協助製造工作，從事那些也許我們已決定不再去做的工作。」他這類即興發言，已成為CES一項熱門傳統。

本次消費性電子展將持續至9日，預計吸引約13萬人與會。

與往年一樣，機器人在消費性電子展上占有重要地位，各家公司期盼這些產品能成為實用的裝置，真正打入主流市場，而非僅止於新奇玩意。

黃仁勳認為，一場「機器人革命」將能彌補人口老化與人口結構萎縮所造成的勞動力流失，同時推動經濟成長。

這位執掌全球市值最高、約3.5兆美元企業的執行長估計，因人口結構改變導致勞動力短缺，規模不是數千人，而是高達「數千萬人」。

他的看法與其他矽谷領袖不謀而合，特別是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），馬斯克經常以人口下滑與勞動力老化為由，主張擁抱自動化。

輝達正大舉投資，提供能讓機器人於製造、零售及醫療照護等多個產業運作的基礎軟體。

