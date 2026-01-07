神準分析師羅布納：資金湧入 美股可望實現「元月效應」

以預測神準知名的華爾街分析師、Citadel Securities策略師羅布納（Scott Rubner）指出，今年可望實現「元月效應」。隨年初資金湧人，加上市場漲勢更廣，已為美股走高奠定基礎。

羅布納表示，1 月通常是全年資金流入最強勁的月份，目前貨幣市場基金餘額仍維持在 7.6 兆美元的歷史高點，這支持了美股 1 月漲幅往往高於其他月份的論點。隨著市場在結束假期後重啟交易，和退休提撥、年終獎金以及全權委託理財相關的資金，正迅速流向被動式風險資產。

羅布納指出，這種季節性模式和過往的市場表現一致。自 1985 年以來，那斯達克 100 指數 1 月上漲的機率約 70%，平均漲幅為 2.5%；而在這個科技股為主的指數收紅的年份，當月漲幅更是接近 6%。

羅布納說：「起初由 AI 帶動的獲利周期，正擴散至各產業，強化了市場漲勢的廣度，並支持整個股市實現更持久的獲利成長。」

散戶活動依然熱絡，個人投資人過去 36 周內有 35 周都在買進買權。Citadel Securities 估計，散戶目前約選擇權結算公司（OCC）所有客戶成交量的 60%。

羅布納說：「在這種參與程度之下，散戶對於市場結果不再只是邊緣角色，而是主導力量。」散戶投資人在 2025 年創造超過 200 億美元的選擇權獲利後，手握新資金準備在 1 月進場，進一步強化今年初的動能，特別是量子運算、機器人和自動化，以及太空等題材。

法人客戶同樣倒向風險資產，近日選擇權流向偏向買方，並集中在能源、公用事業、房地產與原物料等產業。羅布納說，隨著投資人尋求分散過度集中在大型權值股的風險，如此布局反映資金正轉向市場落後補漲的領域。

與此同時，跨資產相關性正壓低到一年谷底，這指標顯示市場結構更趨健全，且個別標的創造超額報酬的空間更大。羅布納表示，Citadel Securities 預期，隨著布局回歸常態，波動率重新定價，2 月會出現一些「健康的消化」，但任何拉回，都可視為再度進場良機。