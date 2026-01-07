不會失眠！馬斯克自認五年內 還不怕輝達的自駕車競爭

輝達（NVIDIA）正加緊投入自動駕駛技術，特斯拉執行長馬斯克周一在社群平台X對此表示，他並還沒有需要擔心的理由。馬斯克與輝達執行長黃仁勳交情不錯，而特斯拉是目前自駕領域主導公司之一。

輝達周一在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，發表了Alpamayo開源自動駕駛模型。馬斯克當天晚上在X上貼文說，「我不會因此失眠」；「而且我真心希望他們能夠成功」。

輝達的Alpamayo自駕模型，宣稱使用推理能力來處理困難的狀況，而不是以傳統的、基於規則的方法。基於規則的自駕技術，往往不易反應預期以外的情境。

黃仁勳在介紹輝達的自駕系統時指出：「我現在毫不懷疑，這將成為最大的機器人產業之一。我們的願景是，未來每一輛汽車、每一輛卡車都將具備自動駕駛能力。」

馬斯克的看法不同。他在X上寫道：「傳統汽車公司要在幾年以後，才會大規模將攝影機、AI電腦的設計，整合進他們的車輛當中。所以，對特斯拉而言，競爭壓力或會在五年或六年內來到，甚至可能更久。」

然而看股價表現，周二（6日）輝達微跌0.47%，特斯拉下挫4.14%。

Future Fund合夥人布萊克認為，Alpamayo的推出意味著汽車公司可以向輝達購買或授權使用各種等級的自動駕駛技術。最終可能導致特斯拉、Alphabet旗下的Waymo以及其他研發自駕汽車的公司，面臨更激烈的競爭。

除了發表會上賓士（Mercedes-Benz）CLA車款配備Alpamayo的案例，根據聲明，Uber、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、Lucid等公司也都有興趣使用Alpamayo來開發全自駕輛。中國大陸電動車大廠比亞迪也有意與輝達合作。比亞迪剛在2025年擠下特斯拉，登上電動車的全球銷售王座。