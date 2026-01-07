彭博：Discord已秘密申請美國IPO
路透社引用彭博今天的報導指出，知情人士透露，即時通訊應用程式Discord已以保密方式向美國監管機構提交首次公開發行（IPO）申請。
美國IPO市場在2025年走出近3年的低迷、恢復動能，然而受限於關稅引發的市場波動、聯邦政府長期停擺，以及去年底人工智慧（AI）股票賣壓，市場對於復甦力道的預期轉趨審慎。
報導指出，相關計畫仍在初步研議階段，Discord最終可能決定不推進上市計畫。
對此，Discord發言人回應彭博表示：「公司目前專注於優化用戶體驗，並致力打造穩健且具永續性的業務模式。」
Discord未立即回應路透社的置評請求。
Discord創立於2015年，主打語音、影像及文字聊天功能，鎖定遊戲玩家與直播主族群。根據他們去年12月於官網發布的消息，Discord每月活躍用戶超過兩億人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言