彭博：Discord已秘密申請美國IPO

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
智慧型手機上的 Discord 應用程式圖示。路透
路透社引用彭博今天的報導指出，知情人士透露，即時通訊應用程式Discord已以保密方式向美國監管機構提交首次公開發行（IPO）申請。

美國IPO市場在2025年走出近3年的低迷、恢復動能，然而受限於關稅引發的市場波動、聯邦政府長期停擺，以及去年底人工智慧（AI）股票賣壓，市場對於復甦力道的預期轉趨審慎。

報導指出，相關計畫仍在初步研議階段，Discord最終可能決定不推進上市計畫。

對此，Discord發言人回應彭博表示：「公司目前專注於優化用戶體驗，並致力打造穩健且具永續性的業務模式。」

Discord未立即回應路透社的置評請求。

Discord創立於2015年，主打語音、影像及文字聊天功能，鎖定遊戲玩家與直播主族群。根據他們去年12月於官網發布的消息，Discord每月活躍用戶超過兩億人。

美國 路透 直播主

