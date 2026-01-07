記憶晶片短缺衝擊供應鏈 三星預料電子產品調漲壓力大增

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子在CES發表多款新產品。法新社
三星電子預料，記憶晶片供應短缺，將推升整個電子產業的價格，自家消費性產品也可能受到波及。

三星電子是全球最大的記憶晶片製造商，儘管產品陣容強大，也難逃零組件成本飆漲的影響。從智慧型手機、筆記型電腦到連網家電及自駕車，記憶體都是不可或缺的關鍵元件。

三星全球行銷負責人暨總裁李元鎮在 CES接受訪問時說：「半導體供應會出現問題，這將影響到每個人。就連我們談話之際，價格也正在上漲。當然我們不希望將這項負擔轉嫁給消費者，但我們終將面臨必須考慮調整產品售價的時點。」

比起無法自己生產記憶晶片的競爭對手，三星電子更具優勢，李元鎮預料三星表現將優於整體市場。

李元鎮說：「比起去年，我們對 2026 年的前景更加樂觀。隨著AI興起，我認為消費者正考慮升級手中的產品好利用這些新技術。」

