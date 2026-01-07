快訊

還原失事關鍵1分鐘 …飛官辛柏毅回報「高度一直往下掉」 連喊3次跳傘隨即消失

陸國台辦宣布：將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

低溫巨浪也不放棄…海巡持續搜救飛官 惡劣海象救援最新畫面曝

馬斯克xAI完成200億美元募資 輝達也參與

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI宣布完成最新一輪募資。 路透
馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI宣布完成最新一輪募資。 路透

美國科技富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元募資。投資者包括輝達（Nvidia）、投資公司Valor Equity Partners以及卡達主權財富基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）。

根據彭博新聞先前報導，xAI這輪募資已籌備數月，輝達據說計劃投資高達20億美元。現在完成募資，但xAI並未具體說明個別投資者投入的金額，也未拆分此輪募中債權與股權比例。

知情人士指出，xAI原計劃將這輪募資拆分為約75億美元的股權與高達125億美元的特殊目的載體（SPV）債務。規劃的SPV將用於購買輝達的繪圖處理器（GPU），xAI隨後會租借這些晶片，租期為五年。這可以讓華爾街出資者回收他們的投資。

彭博報導，這種以GPU而非公司本身作為擔保的獨特交易結構，可能為希望降低債務風險的科技公司提供參考。

馬斯克的xAI對資金需求極為迫切。消息人士透露，xAI在2025年已募得約100億美元的企業股權與債務，但公司每月燒錢速度達10億美元，仍需要數百億美元的資金挹注。馬斯克曾說，xAI計劃擴大位於曼非斯（Memphis）的大型資料中心園區，已在該地區購買第三棟建築，將能夠把xAI公司的算力提高到接近2 GW。

xAI表示，這輪募資的投資者還包括：Stepstone Group、富達投資的Fidelity Management & Research、MGX 以及Baron Capital Group。此外，思科（Cisco Systems）的投資部門也是另一家策略投資者。

馬斯克 債務 卡達

延伸閱讀

Grok涉兒童色情深偽圖 英國促馬斯克X平台處理

就市論勢／記憶體、太空經濟 聚光

會有更多賈伯斯、馬斯克 未來學家預言未來25年「好萊塢將再度被顛覆」

聊天機器人Grok生成涉女性、未成年不雅內容 歐盟調查

相關新聞

中日恐因「台灣有事」爆發經濟戰！學者：陸禁稀土輸日釀極端風險

彭博資訊報導，日本首相高市早苗去年拋出「台灣有事」答詢持續延燒至今年，中國商務部6日宣布即日起禁止所有兩用物項對日本軍事...

訂單會說話！黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口

輝達執行長黃仁勳6日在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）記者會上表示，他不認為中國大陸政府會正式宣布已允許陸企進口H2...

記憶晶片短缺衝擊供應鏈 三星預料電子產品調漲壓力大增

三星電子預料，記憶晶片供應短缺，將推升整個電子產業的價格，自家消費性產品也可能受到波及。

Fed利率期貨單押20萬口創天量交易 有人押注就業報告後降息預期降溫

美國過三天將公布就業數據、可能決定市場對美國利率走向之際，聯邦基金利率期貨市場周二出現一筆史上最大規模的大宗交易。

馬斯克xAI完成200億美元募資 輝達也參與

美國科技富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元募資。投資者包括輝達（Nvidi...

陸禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議表極為遺憾

中國大陸官方昨（6日）宣布禁止對日本出口「兩用物項」，日本外務省今（7日）凌晨表示，針對中國宣布禁止向日本出口軍民兩用（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。