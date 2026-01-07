馬斯克xAI完成200億美元募資 輝達也參與

美國科技富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元募資。投資者包括輝達（Nvidia）、投資公司Valor Equity Partners以及卡達主權財富基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）。

根據彭博新聞先前報導，xAI這輪募資已籌備數月，輝達據說計劃投資高達20億美元。現在完成募資，但xAI並未具體說明個別投資者投入的金額，也未拆分此輪募中債權與股權比例。

知情人士指出，xAI原計劃將這輪募資拆分為約75億美元的股權與高達125億美元的特殊目的載體（SPV）債務。規劃的SPV將用於購買輝達的繪圖處理器（GPU），xAI隨後會租借這些晶片，租期為五年。這可以讓華爾街出資者回收他們的投資。

彭博報導，這種以GPU而非公司本身作為擔保的獨特交易結構，可能為希望降低債務風險的科技公司提供參考。

馬斯克的xAI對資金需求極為迫切。消息人士透露，xAI在2025年已募得約100億美元的企業股權與債務，但公司每月燒錢速度達10億美元，仍需要數百億美元的資金挹注。馬斯克曾說，xAI計劃擴大位於曼非斯（Memphis）的大型資料中心園區，已在該地區購買第三棟建築，將能夠把xAI公司的算力提高到接近2 GW。

xAI表示，這輪募資的投資者還包括：Stepstone Group、富達投資的Fidelity Management & Research、MGX 以及Baron Capital Group。此外，思科（Cisco Systems）的投資部門也是另一家策略投資者。