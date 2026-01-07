中日恐因「台灣有事」爆發經濟戰！學者：陸禁稀土輸日釀極端風險

彭博資訊報導，日本首相高市早苗去年拋出「台灣有事」答詢持續延燒至今年，中國商務部6日宣布即日起禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口。專家指出，這項最新禁令遠超過稀土管制的影響，而且措辭模糊，即便是民用也可能被禁。有經濟學家分析，此舉恐造成極端風險，讓中日陷入兩敗俱傷的經濟戰。

彭博指出，收緊稀土供應長期被視為北京加碼施壓東京的可能手段，但這次最新禁令影響遠超稀土管制的影響。根據路透，中國兩用物項與技術的出口管制清單約有1100個項目，其中至少涵蓋7種中、重稀土，包括釤、釓、鋱、鏑與鑥等，從化學品、電子零組件與感測器，到航運與航太領域使用的設備及技術皆在列。

日本經濟產業省轄下貿易與經濟安全局一名官員拒絕置評，僅表示正評估情勢，尚不清楚這些管制多屬象徵性，或將造成重大影響。

新加坡南洋理工大學學者駱明輝（Dylan Loh）表示，中國這項禁令的措辭相當模糊，理論上意味著「即便是民用」也可能被禁；但「他們是否真的這麼做，是另一個問題」。

報導引述彭博經濟學家舒暢（Chang Shu）和曲天石（David Qu）一段分析摘錄指出，中國突然禁止對日兩用物項出口，顯示亞洲兩大經濟體關係出現危險升級。雖然短期經濟衝擊可能有限，但此舉帶來嚴重的極端風險—報復螺旋可能引爆全面經濟戰，北京握有強力的籌碼，但雙方都將承受反噬。

另一方面，中共官媒中國日報6日引述一名不具名人士報導，中國正考慮針對日本採取的措施之一，是對部分與中、重稀土相關的物項加嚴出口許可審查。這篇報導指出，此舉將影響北京去年已納入出口管制的項目。

根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。這已是中國2010年因領土爭端將稀土作為武器對付東京的10多年後，當時日本製造業遭受嚴重衝擊。

彭博經濟國防領域負責人華瑟（Becca Wasser）表示，雖然東京曾採取措施降低對中國的依賴，但「仍不足夠，因為日本依然仰賴中國供應稀土元素以及生產軍民兩用技術所需的其他前驅材料」。

華瑟補充，日本現有庫存意味著中國措施可能要一段時間才會顯現影響；但「不可能囤積足夠原料來滿足所有產業，更別說僅靠國防產業本身」。

報導指出，北京這次禁令更聚焦軍事用途供應，看來仍不到2010年全面禁令的規模。