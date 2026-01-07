為什麼黃仁勳談話讓儲存股狂漲 卻讓散熱股大跌？

SanDisk （晟碟）周二狂漲 28%，創下去年 2 月以來最佳表現。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在 CES強調對記憶體和儲存設備的迫切需求。

SanDisk 單單在開年三個交易日即飆漲逾 47%，自去年 4 月 22 日觸及低點以來，漲幅更高達1,080%。SanDisk周二是標普 500 指數表現最佳成分股。

黃仁勳周一在 CES 說：「對儲存領域而言，這目前是一個完全待開發的市場。這是一個從未存在過的市場，未來很可能成為全球最大的儲存市場，基本上承載著全世界AI運作的記憶體。」

不過，也因黃仁勳一席話，散熱系統製造商周二股價全面重挫，生產水冷式散熱機組及相關系統的江森自控（Johnson Controls），股價重挫 6.2%。摩丁製造（Modine Manufacturing）盤中一度崩跌 21%，終場收低 7.5%。特靈科技（Trane Technologies）則下跌 2.5%。

黃仁勳說，使用 Rubin 新一代晶片的機櫃，其水冷技術可在不需冷水機組（Chiller）的水溫下運作。根據彭博行業研究（BI）指出，水冷機組是江森自控和特靈科技等企業提供給資料中心的「核心」設備。

Baird 分析師 Timothy Wojs 在給客戶的報告中寫道：「隨著液冷技術日益普及，這些言論引發了市場對水冷機組在資料中心長期定位的疑慮。液冷技術允許系統在較高溫度下運作。」

Sandisk 周一為自家的固態硬碟（SSD）推出了全新品牌，包括更名後的 Optimus GX PRO 系列。Sandisk 指出，新產品「代表了效能的巔峰」，也說這些硬碟「專為追求最新技術突破和極致效能的開發者、專業人士及電玩玩家所設計，滿足其打造 AI PC、工作站或高階 PC 的需求」。

不過，Sandisk 周二的股價表現，可能更多和儲存及記憶體類股的整體表現有關。美光（Micron）股價上漲 10%，而威騰電子（Western Digital）大漲約 17%，希捷（Seagate）則上揚 14%。

彭博行業研究（BI）分析師 Jake Silverman 指出，AI訓練和推論需求日增，帶動記憶晶片供應吃緊和價格飆漲，有助於推升數位儲存股。他說，黃仁勳在 CES 的評論「顯示輝達各系統對 NAND 儲存的需求將維持強勁」。

美銀（BofA）分析師 Wamsi Mohan 領導的團隊在 1 月 4 日給客戶的報告中寫道，SanDisk 及其他記憶體和儲存公司，被視為 2026 年推動「AI 推論和邊緣 AI」的「主要受益者」。Mohan 預期，企業為了訓練、分析及合規目的，將保留越來越多的數據，對儲存的需求也將「同步飆升」。他特別提到無人機、監控、車輛及運動科技領域的應用正不斷增加。

這一年AI 熱潮的最大受益者，並非輝達或超微（AMD）這類核心處理器製造商，而是記憶體與儲存元件廠商。威騰、美光科技（Micron）及希捷去年股價漲幅均超過 200%，囊括了標普500指數全年漲幅前三名。