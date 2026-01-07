黃仁勳：中國大陸對輝達H200晶片需求「非常高」

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳6日在CES展演說的問答時間，回答記者問題。 法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，中國大陸對輝達H200先進人工智慧（AI）處理器的需求「非常高」。一個月前，美國川普政府准許H200晶片銷售到中國大陸。

黃仁勳周二（6日）在CES消費電子展的問答時間中說：「我們已經啟動了供應鏈，H200在生產線上了。我們和美國政府正在敲定出口許可的最後細節。」

川普去年12月初宣布，他計劃批准H200出口到中國大陸，前提是輝達必須將25%的銷售收入上繳給聯邦政府。

美國主要財經媒體指出，黃仁勳和他的左右手們，過去一年來，頻繁與川普等華府重要政治人物接觸，爭取放寬對輝達AI晶片銷往中國大陸的管制。黃仁勳去年11月希望川普能同意Blackwell降規版的銷售，但沒有成功。而去年8月雖被准許可賣H20晶片，但傳出北京當局勸阻國內公司不要購買。

目前性能是H20六倍的H200晶片，還沒聽到北京的抵制聲音。黃仁勳則是強調，需求的水準，將會是北京如何看待輝達晶片的最確定的訊號。針對這點，他不預期中方會有什麼問題。

黃仁勳周二說，「我們經由採購訂單知道所有事情；不期待有任何新聞稿或任何重大聲明」；「川普總統已經說了，H200可拿到出口許可，現在就是走這個機制。一旦程序完成，我預期採購訂單就會來」。

能夠在中國陸繼續開拓市場，對輝達非常重要。去年8月輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）曾表示，輝達每季可銷售給中國大陸價值20億美元至50億美元的晶片，如果訂單數量增加，數額還能再提高。

諮詢公司Frost & Sullivan周日（4日）發布的報告顯示，百度和華為控制著中國大陸雲端運算晶片市場70%以上的市占。中國國內科技公司正在全力研發抗衡輝達的產品，估計未來三到五年內，中國國產繪圖處理器（GPU）可能會從「戰略備援」進步到成為「核心支柱」。

H200 川普 黃仁勳 輝達

