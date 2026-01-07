訂單會說話！黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳6日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的年度消費電子展（CES）記者會上回答媒體提問。法新社
輝達執行長黃仁勳6日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的年度消費電子展（CES）記者會上回答媒體提問。法新社

輝達執行長黃仁勳6日在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）記者會上表示，他不認為中國大陸政府會正式宣布已允許陸企進口H200晶片，但相關證據將會透過採購訂單顯現。

路透報導，黃仁勳指出，中國客戶對H200晶片的需求相當強勁，接著表示：「我的預期是，我們不會看到任何新聞稿或任何重大聲明。」他說：「只會是採購訂單。如果採購訂單出現，那是因為他們能夠下訂單。」

黃仁勳在記者會上也說，輝達正為陸企加速生產H200晶片。他強調：「客戶需求很高，非常高，我們已經啟動整個供應鏈，H200晶片正順利在產線上流動。」還指出輝達各項產品的需求都相當強勁，並表示完全預期「今年與台積電的合作將帶來巨量業績」。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）稍早接受摩根大通（JPMorgan）分析師訪問時表示，美國政府正「加緊處理」輝達申請向中國出口H200晶片的許可證，但公司仍不清楚何時會獲得批准。克瑞斯說：「我們只能拭目以待，看看接下來會發生什麼。」

