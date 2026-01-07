鎳價噴發逾10%！大陸買盤助攻金屬行情 金價漲破4,500美元

倫敦鎳期貨價周二大漲逾 10%，創下三年多來最大漲幅，投資人對中國大陸市場興趣激增，助長了金屬市場的全面漲勢。金價走揚，投資人淡化委內瑞拉局勢，將目光轉向美國接下來一連串密集的經濟數據。白銀則連續三個交易日上漲。

用於電池與不鏽鋼的鎳價周二在倫敦金屬交易所（LME）觸及每噸 18,785 美元高點，延續了自 12 月中旬以來大漲近 30% 的強勁走勢。儘管鎳市場仍嚴重供應過剩，但最大供應國印尼的生產風險日益增加，加上大量資金湧入中國大陸國內金屬市場，共同支撐了市場情緒。

交易動向顯示，中國大陸投資人本周在推升鎳、銅、錫等金屬價格方面極具影響力；LME 價格在亞洲時段伴隨爆量成交大幅跳升，並在上海期貨交易所夜盤開盤後再度走強。

基本金屬2026年開年以來表現強勁。追蹤六大主要金屬的LMEX指數漲至2022年3月以來的最高水準。自去年11月下旬以來，銅價已累計上漲逾20%，鋁價則攀升至2022年4月以來的最高價位。

截至收盤，LME銅期貨上漲1.9%，報13238.0美元/噸；LME鋁期貨上漲1.41%，報3129.0美元/噸； LME鎳期貨上漲8.95%，報18524.0美元/噸。

貴金屬：金價走高

現貨金價周二上漲約 1.1%，交易價格漲破每英兩 4,495 美元。前一交易日，受美軍逮捕委內瑞拉領袖馬杜洛為市場注入地緣政治新變數帶動，金價大漲 2.7%。

儘管這個南美國家的政局依然脆弱，但投資人已將注意力轉向本周一連串即將公布的美國經濟數據，包含周五的 12 月就業報告。周二公布的製造業活動指標弱於預期，強化了市場對降息的期待，進而提振不孳息的黃金。

白銀現貨大漲6.17%，報每英兩81.3126美元。

油價下挫 交易者評估烏克蘭協議和委內瑞拉局勢

交易者評估結束俄羅斯在烏克蘭戰爭的協議進展。若衝突結束，這對本就面臨供應過剩的石油市場而言可能構成利空。

西德州中級原油（WTI）下跌2%，收於每桶57.13美元，回吐周一的漲幅。

美國總統川普政府與烏克蘭的盟友在周二舉行的所謂「自願聯盟」會議上，就向基輔提供其長期尋求的安全保障取得了進展。

Trafigura Group全球石油業務主管Ben Luckock接受彭博電視訪問時說：「無論伊朗、烏克蘭還是委內瑞拉發生什麼，我都不認為油價會顯著走高。」

WTI 2月期貨下跌2%，結算價報每桶57.13美元；布蘭特原油3月期貨結算價下跌1.7%，報每桶60.70美元。