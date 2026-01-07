Vera Rubin全面量產 黃仁勳：與台積電合作規模龐大

快訊

中央社／ 拉斯維加斯6日專電
黃仁勳出席2026CES舉行演說，他解釋新一代Vera Rubin一台（Tray）可以5分鐘組合好，要垂直整合的原因是AI產業快速變化，如五層蛋糕。官網截圖

輝達在CES宣布新一代AI超級電腦Vera Rubin已全面量產，由6款全新晶片組成。黃仁勳今天在國際記者會表示，預期今年與台積電的合作規模非常龐大，輝達與台積電相關部門每週、甚至每天都在更新進度。

輝達（NVIDIA）5日發表多項產品，AI超級電腦Vera Rubin為一大亮點。

黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）國際記者會上回應媒體提問指出，Vera Rubin任務極具挑戰性，因為導入全新晶片和最先進製程技術，為了讓6款晶片全面進入量產，「我完全能預期，我們與台積電的業務往來規模將迎來非常龐大的一年」。

黃仁勳表示不僅那6款晶片，還有Grace Blackwell超級晶片元件接下來也會大量出貨，還有許多其他的產品；台積電與輝達的相關部門一直保持密切聯繫，雙方合作非常緊密，「他們（雙方人員）每一週、甚至每一天都在即時更新進度」。

Vera Rubin平台由6款全新晶片組成，包括VeraCPU、Rubin GPU、NVLink 6交換器、ConnectX-9SuperNIC智慧網卡、BlueField-4資料處理器、Spectrum-6乙太網路交換器。

黃仁勳於記者會上再次提及輝達與台積電的深厚交情，「我們與台積電合作已超過25年，快接近30年了...我非常感激他們的支持，我知道他們都非常努力地工作」。

他也指出，全球對AI工廠所需的先進晶片需求非常地龐大。

