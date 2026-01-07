台積電ADR連四漲 四日漲幅高達9.3%

台積電ADR周二上漲1.6%，收在327.43美元，較台北交易溢價20.9%。

美股三大指數周二全面收高。晶片股領漲之下，道瓊工業指數與標普500指數雙雙刷新歷史收盤紀錄。隨着美國政府停擺影響消退，投資人無視地緣政治動盪，將目光轉向即將到來的財報季與就業數據，市場多頭氛圍濃厚。

道瓊工業指數大漲 484.90 點，漲幅1%，報 49,462.08 點。標普500指數上漲 42.77 點，漲幅 0.6%，報 6,944.82 點。那斯達克綜合指數上漲 151.35 點，漲幅 0.7%，報 23,547.17 點。

輝達執行長黃仁勳於 CES 介紹新架構，帶動記憶體和儲存股集體噴發。SanDisk 飆漲 27%、威騰電子（WD）跳漲 17%、希捷（Seagate）大漲 14%、美光（Micron）勁揚 10%，四檔股票均創歷史新高。

費城半導體指數收漲 2.8%，亦創歷史新高，今年開年三日已累計漲幅達 8%。輝達倒是下跌0.5%。超微（AMD）跌3%。

台灣加權股價指數周二大漲471.26點，漲幅1.6%，收在30,576.30點。台積電（2330）漲2.1%，收在1,705元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM 2,061.89 +1.61 1,705.00 20.93

聯電 UMC 51.13 +4.50 49.20 3.93

日月光 ASX 275.50 +3.18 271.50 1.47

中華電 CHT 130.82 -1.14 132.50 -1.26