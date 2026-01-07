台積電ADR連四漲 四日漲幅高達9.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲1.6%，收在327.43美元，較台北交易溢價20.9%。

美股三大指數周二全面收高。晶片股領漲之下，道瓊工業指數與標普500指數雙雙刷新歷史收盤紀錄。隨着美國政府停擺影響消退，投資人無視地緣政治動盪，將目光轉向即將到來的財報季與就業數據，市場多頭氛圍濃厚。

道瓊工業指數大漲 484.90 點，漲幅1%，報 49,462.08 點。標普500指數上漲 42.77 點，漲幅 0.6%，報 6,944.82 點。那斯達克綜合指數上漲 151.35 點，漲幅 0.7%，報 23,547.17 點。

輝達執行長黃仁勳於 CES 介紹新架構，帶動記憶體和儲存股集體噴發。SanDisk 飆漲 27%、威騰電子（WD）跳漲 17%、希捷（Seagate）大漲 14%、美光（Micron）勁揚 10%，四檔股票均創歷史新高。

費城半導體指數收漲 2.8%，亦創歷史新高，今年開年三日已累計漲幅達 8%。輝達倒是下跌0.5%。超微（AMD）跌3%。

台灣加權股價指數周二大漲471.26點，漲幅1.6%，收在30,576.30點。台積電（2330）漲2.1%，收在1,705元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM 2,061.89 +1.61 1,705.00 20.93

聯電 UMC 51.13 +4.50 49.20 3.93

日月光 ASX 275.50 +3.18 271.50 1.47

中華電 CHT 130.82 -1.14 132.50 -1.26

指數 台積電 標普

延伸閱讀

輝達秀最強AI 晶片 宣布Rubin平台量產 台積、鴻海、廣達等吃補

黃仁勳演講背板名單 營邦入列

AI 教父黃仁勳開講 人氣保證

輝達攻自駕應用 讓你「放手開車」

相關新聞

美企豁免全球最低稅負制 專家：近十年進展功虧一簣

超過145個國家已與美國達成協議，同意美國企業豁免於全球最低稅負制，意味其他國家無法對美國企業海外公司徵收未達15%稅率...

美股早盤／輝達新晶片全面量產 費半勁揚、台積ADR漲近2%

美股5日出現數周來最激烈的盤中漲勢後，6日稍事休息，四大指數漲跌互見。而半導體類股受惠於賭城消費電子展（CES）發布的新...

AI 記憶體股狂漲 道指、標普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

美股三大指數周二全面收高。晶片股領漲之下，道瓊工業指數與標普500指數雙雙刷新歷史收盤紀錄。隨着美國政府停擺影響消退，投...

AI持續發燒 美股道瓊標普創新高、台積電ADR漲1.6%

AI與經濟前景樂觀，美股延續2026年開年的牛市行情，道瓊、標普創新高，費半勁揚逾2.7%。台積電ADR收漲1.61%。

過程漫長、局勢不明確 美企投資委國油業興趣缺缺

美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源業者，協助重建委內瑞拉的石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業...

美交通運輸股紅通通

美國交通運輸類股5日收盤逼近歷史新高，顯示這個類股步入復甦階段，擺脫去年因全球貿易動盪陷入的長期頹靡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。