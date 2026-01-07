AI 記憶體股狂漲 道指、標普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

美股三大指數周二全面收高。晶片股領漲之下，道瓊工業指數與標普500指數雙雙刷新歷史收盤紀錄。隨着美國政府停擺影響消退，投資人無視地緣政治動盪，將目光轉向即將到來的財報季與就業數據，市場多頭氛圍濃厚。

道瓊工業指數大漲 484.90 點，漲幅1%，報 49,462.08 點。標普500指數上漲 42.77 點，漲幅 0.6%，報 6,944.82 點。那斯達克綜合指數上漲 151.35 點，漲幅 0.7%，報 23,547.17 點。

輝達執行長黃仁勳於 CES 介紹新架構，帶動記憶體和儲存股集體噴發。SanDisk 飆漲 27%、威騰電子（WD）跳漲 17%、希捷（Seagate）大漲 14%、美光（Micron）勁揚 10%，四檔股票均創歷史新高。

費城半導體指數收漲 2.8%，亦創歷史新高，今年開年三日已累計漲幅達 8%。台積電ADR漲1.6%，輝達倒是下跌0.5%。超微（AMD）跌3%。

醫療股塊走勢強勁，莫德納（Moderna）在美銀調高目標價後勁升 11%。

運輸類股表現亮眼，道瓊運輸股指數大漲 1.7%，突破 2024 年高點。分析師指出，運輸股正開始補漲以追趕大盤表現。

標普 12 月美國服務業 PMI 終值降至 52.5，數據轉弱反而強化市場對 Fed 降息的期待。

城堡證券（Citadel）指出，目前貨幣市場基金餘額達創紀錄的 7.6 兆美元，銀彈充裕支持「1月效應」。

投資人淡化美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的風險，反而押注此舉將利於美國企業開闢當地油藏。能源股在前一日大漲後回落，埃克森美孚與雪佛龍分別下跌 3.4% 與 4.5%。

Argent Capital 經理人 Jed Ellerbroek 說：「大型科技企業將迎接強勁財報季，資本支出預測預料將再度調高。」

瑞銀（UBS）美國股票主管 David Lefkowitz 報告指出：「雖然表現已持續三年強勁，但這輪牛市還有續航空間。」他將標普年終目標設定在 7,700 點。

Crossmark Global Investments 首席策略師 Victoria Fernandez 則提醒：「目前樂觀預期多半已反映，需留意就業數據若不如預期，可能終止這股好氣氛。」