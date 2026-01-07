AI持續發燒 美股道瓊標普創新高、台積電ADR漲1.6%
AI與經濟前景樂觀，美股延續2026年開年的牛市行情，主要指數週一收盤全面走高，道瓊工業指數與標普500指數雙雙再創歷史新高，科技與半導體類股表現尤為強勢，費城半導體指數大漲超過 2.7%。
道瓊工業指數上漲 484.90 點，漲幅 0.99%，收在 49,462.08 點；
標普 500 指數上揚 42.77 點，漲幅 0.62%，收 6,944.82 點；
那斯達克綜合指數上漲 151.35 點，漲幅 0.65%，收 23,547.17 點。
半導體族群成為盤面最大亮點，費城半導體指數勁揚 204.48 點，漲幅 2.75%，收在 7,650.93 點。
台積電ADR在半導體類股全面走強帶動下同步收高，收盤327.43美元，上漲 5.18 美元，漲幅 1.61%，。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言