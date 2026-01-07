AI持續發燒 美股道瓊標普創新高、台積電ADR漲1.6%

聯合新聞網／ 綜合報導
AI與經濟前景樂觀，美股續揚。路透
AI與經濟前景樂觀，美股續揚。路透

AI與經濟前景樂觀，美股延續2026年開年的牛市行情，主要指數週一收盤全面走高，道瓊工業指數與標普500指數雙雙再創歷史新高，科技與半導體類股表現尤為強勢，費城半導體指數大漲超過 2.7%。

道瓊工業指數上漲 484.90 點，漲幅 0.99%，收在 49,462.08 點；

標普 500 指數上揚 42.77 點，漲幅 0.62%，收 6,944.82 點；

那斯達克綜合指數上漲 151.35 點，漲幅 0.65%，收 23,547.17 點。

半導體族群成為盤面最大亮點，費城半導體指數勁揚 204.48 點，漲幅 2.75%，收在 7,650.93 點。

台積電ADR在半導體類股全面走強帶動下同步收高，收盤327.43美元，上漲 5.18 美元，漲幅 1.61%，。

指數 半導體 標普 美股

相關新聞

美企豁免全球最低稅負制 專家：近十年進展功虧一簣

超過145個國家已與美國達成協議，同意美國企業豁免於全球最低稅負制，意味其他國家無法對美國企業海外公司徵收未達15%稅率...

美股早盤／輝達新晶片全面量產 費半勁揚、台積ADR漲近2%

美股5日出現數周來最激烈的盤中漲勢後，6日稍事休息，四大指數漲跌互見。而半導體類股受惠於賭城消費電子展（CES）發布的新...

AI 記憶體股狂漲 道指、標普雙創歷史新高 市場多頭氛圍濃厚

美股三大指數周二全面收高。晶片股領漲之下，道瓊工業指數與標普500指數雙雙刷新歷史收盤紀錄。隨着美國政府停擺影響消退，投...

AI持續發燒 美股道瓊標普創新高、台積電ADR漲1.6%

AI與經濟前景樂觀，美股延續2026年開年的牛市行情，道瓊、標普創新高，費半勁揚逾2.7%。台積電ADR收漲1.61%。

過程漫長、局勢不明確 美企投資委國油業興趣缺缺

美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源業者，協助重建委內瑞拉的石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業...

美交通運輸股紅通通

美國交通運輸類股5日收盤逼近歷史新高，顯示這個類股步入復甦階段，擺脫去年因全球貿易動盪陷入的長期頹靡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。