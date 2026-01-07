聯準會理事米蘭：2026年有必要降息逾1個百分點

美國聯邦準備理事會（Fed）理事米蘭今天接受媒體專訪表示，「（聯準會）政策顯然具有限制性，正在抑制經濟發展」，他主張2026年有必要大幅調降基準利率逾1個百分點。

法新社報導，米蘭（Stephen Miran）接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪時說，「失業率逐步上升的步調緩慢」，他認為儘管有些同僚擔心通膨問題，但核心通膨數據已趨近聯準會設定的2%長期目標。

他補充說：「我認為我們今年有必要降息超過100個基點（1個百分點）。」

米蘭去年9月獲美國總統川普（Donald Trump）提名出任聯準會理事，任期到今年1月底。川普曾公開抨擊聯準會降息速度不夠快。

與其他同僚相比，米蘭在聯準會利率決策委員會去年3次會議中均主張更大幅度降息。

Fed官員於去年12月政策會議中決議調降基準利率1碼（0.25個百分點）至介於3.50%和3.75%，為去年連續第3度降息。Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會中表示，聯準會「處於有利情況」，可以觀望是否進一步降息。

外界普遍預期，正在消化去年政府關門期間延後公布經濟數據的聯準會，本月稍後舉行決策會議時將維持利率按兵不動。