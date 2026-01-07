撒隆巴斯製造商 久光製藥擬下市

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

撒隆巴斯貼布製造商久光製藥考慮啟動收購、轉為私有化，交易金額可能達4,500億日圓（29億美元），消息一出激勵該公司6日股價拉出漲停。

知情人士透露，久光製藥執行長中冨一榮掌控的實體，尋求收購公司的所有在外流通股票、這些股票市值3,380億日圓，銀行將提供下市融資。

據久光製藥聲明稿，公司證實正考慮私有化，打算6日宣布。

消息傳出後，久光製藥6日一度暫停交易，下午復牌後，股價急衝15.5%收5,200日圓。

愈來愈多日本上市公司退出公開市場，避免與日俱增的監管與投資人壓力、要求提高估值並強化監督。去年收購和重整相關的下市件數創新高，導致東京證交所的掛牌日企家數，出現十多年首見的下滑。

與此同時，日本人口老化，政府推廣較平價的學名藥，並力促藥廠降價。九光製藥去年10月表示，受累於前述措施、加上撒隆巴斯在日本銷售轉弱，2025年3-8月營業利益減少9.7%至81億日圓。

欣表飛鳴製造商大正製藥的管理層，也在2024年讓公司下市，強調需要聚焦中長期策略，而非短期獲利和投資人報酬。

日本 下市 投資人

延伸閱讀

陸嚴打企業財務造假2年罰款365億 18家公司遭強制下市

高市早苗涉台言論中日關係緊張 日媒調查：日企最擔心「這1事」

星總理：經濟保持佳績挑戰大

協會提十大建言 促訂政策目標 學名藥業喊出國產品占七成

相關新聞

美企豁免全球最低稅負制 專家：近十年進展功虧一簣

超過145個國家已與美國達成協議，同意美國企業豁免於全球最低稅負制，意味其他國家無法對美國企業海外公司徵收未達15%稅率...

美股早盤／輝達新晶片全面量產 費半勁揚、台積ADR漲近2%

美股5日出現數周來最激烈的盤中漲勢後，6日稍事休息，四大指數漲跌互見。而半導體類股受惠於賭城消費電子展（CES）發布的新...

過程漫長、局勢不明確 美企投資委國油業興趣缺缺

美國總統川普拋出誘因，表示政府可能補助能源業者，協助重建委內瑞拉的石油產業。在委國總統馬杜洛被推翻後，川普正試圖說服企業...

美交通運輸股紅通通

美國交通運輸類股5日收盤逼近歷史新高，顯示這個類股步入復甦階段，擺脫去年因全球貿易動盪陷入的長期頹靡。

「大賣空」本尊抱緊煉油股Valero Energy

因電影「大賣空」而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，自己從2020年至今一直持有煉油業者Valer...

美2025年新車銷售逆勢成長 研究機構：今年恐轉為下滑

美國2025年新車銷量在川普關稅、供應鏈干擾及電動車補貼縮水等眾多利空襲擊下，仍繳出逆勢成長的佳績。但高車價正將中產家庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。