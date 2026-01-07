聽新聞
現代汽車Atlas機器人 2028年上工
南韓現代汽車旗下的波士頓動力（Boston Dynamics）發表最新一代Atlas人形機器人，計劃自2028年起導入現代旗下多座工廠，其中包括位於美國喬治亞州薩凡納的廠房。
現代6日表示，新款Atlas初期將用於處理高度重複性任務，例如依車輛組裝順序排列零件，並預計在2030年前投入更複雜的裝配作業。
Atlas配備擬人尺寸的雙手與觸覺感測器，關節可全方位旋轉，最大負載達110磅（約50公斤），操作溫度範圍介於攝氏零下20至40度。
現代汽車計劃透過美國新設產線，實現每年最高3萬台機器人的量產目標。汽車業長期推動自動化，以降低人力成本、提升作業安全。
如今隨著AI發展，車廠也看見開拓新營收與提升駕駛體驗（如免手持操作）的潛力。
