美國交通運輸類股5日收盤逼近歷史新高，顯示這個類股步入復甦階段，擺脫去年因全球貿易動盪陷入的長期頹靡。

道瓊運輸平均指數5日攀揚1.2%收17,737.81點，寫2024年11年來最高。與此同時，道瓊工業指數5日收在空前高點。

傳統理論擁護者認為，道瓊運輸指數是預測美股大盤走向的可靠指標，因該族群的健全與否，對經濟持續成長來說相當重要。

美國軍事介入委內瑞拉，外界期盼油價將降，航空與物流業者衝高，達美航空跳漲4%。

Ocean Park資產管理公司投資長歐賓說：「長期來說，投資人預料委內瑞拉重啟生產，將推升全球石油供給，等於飛機燃料成本將減低、飛航業的盈餘展望好轉。」

關稅抑制商品運輸需求、卡車貨運市場又長期低迷不振，使得運輸股在去年初遭受重創。如今與經濟體質有關的股票廣泛轉強，而降息預期和2026年經濟加速成長的期望，使景氣循環股近期表現優於大盤。

SLC管理公司執行董事穆拉奇表示，過去幾個月來類股輪動，從估值完全反映的一些科技股，轉向運輸等遭忽視的類股；鑒於2026年成長預期樂觀，消費者需求應會維持強健，帶旺交通股。