「大賣空」本尊抱緊煉油股Valero Energy
因電影「大賣空」而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，自己從2020年至今一直持有煉油業者Valero Energy的股票，隨著美國在重振委內瑞拉石油產業方面扮演更深入角色，這個部位在他眼中變得更有吸引力。
貝瑞5日在Substack貼文指出，「要明白，許多墨西哥灣沿岸的煉油廠，當初都是為了委內瑞拉重質原油而量身打造，這些年來一直都用較不合適的原料運作。此事最終將提高航空燃油、瀝青及柴油等產品的利潤。自2020年以來，我一直持有Valero股票，經過這個周末之後，我更堅信要抱更久。」
委內瑞拉的石油是全球含硫量最高的原油之一，僅有少部分煉油廠能高效處理這種原油，Valero正好是其中之一。貝瑞也表示，即使委內瑞拉原油只是逐步增加，PBF Energy和HF Sinclair等較小型煉油商也可能受惠。
華爾街多位分析師也認為，一旦委國石油供應增加，Valero會是最大受益者。Valero股價5日收盤大漲9.23%。
商機可能不止於煉油。貝瑞表示，委內瑞拉石油基礎設施在數十年投資不足後破敗不堪，若展開大規模修復工作，可能帶動對美國油田服務公司的潛在需求。貝瑞持有的Halliburton的股票，以及Schlumberger和Baker Hughes也都有可能受惠。
