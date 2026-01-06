歐盟擬在農業資金上讓步 拉攏義大利挺南方共市FTA

歐洲聯盟爭取盡快與南方共同市場簽署自由貿易協定（FTA）。為安撫包含義大利在內仍持反對態度的多個成員國，歐盟執委會可能在關鍵表決前發布一份聲明，保證將編列農業資金預算，以保障歐洲農民。

歐盟執行委員會（European Commission）發言人賓荷（Paula Pinho）在例行記者會回應「與南方共同市場的貿易協定」相關問題時表示，過去兩週持續討論並有進展。但並未說明實際進展與簽署日期。

政治新聞網站POLITICO歐洲版的報導引述5名參與相關討論的歐盟官員指出，歐盟本週正「最後衝刺」，試圖讓這項延宕已久的協定抵達終點。歐盟執委會預計在9日的關鍵表決前，發布一份聲明。

上述官員說，這份聲明的目的是安撫義大利、法國、波蘭等對協議有疑慮的國家，以爭取支持。該聲明具體內容還不確定，但其中可能包含保證編列農業資金預算，以保障歐洲農民。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於去年12月的歐盟領袖高峰會中，由於受到義大利國內農業遊說團體施壓，暫緩支持這項協定，使這項協定無法在去年底簽署。

依照歐盟表決規則，與南方共同市場的自由貿易協定需獲得歐盟成員國「合格多數」（至少15國、代表65%人口）支持，才得以通過並簽署。由於義大利人口數較多，實際上掌握關鍵一票。

雖然歐盟這樣的讓步未必能說服法國與波蘭，然而若缺少義大利的支持，法國、波蘭及其盟友將無法在9日的表決中掌握足夠票數，以阻擋歐盟通過這項協定。

報導指出，若歐盟於9日表決通過這項FTA，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）最快將於下週前往巴拉圭，簽署這項談判超過25年的協定。