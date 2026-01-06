DeepSeek震撼股市未阻西方AI熱潮 算力與競爭是關鍵

中國人工智慧（AI）開發商DeepSeek近1年前推出新模型震撼業界，一些具領先地位的西方科技股大跌。如今這些公司股價不僅反彈還續漲，DeepSeek卻不再火熱，究竟為何有此消長？

美國財經媒體CNBC報導，2023年成立的DeepSeek在2024年底推出免費開源大型語言模型（LLM）V3，並稱其是用算力較低的晶片訓練，因此所需成本比美國頂尖AI公司如OpenAI和Google（谷歌）的模型少許多。

2025年1月DeepSeek再發表推理模型R1，與許多世界領先的LLM相較，達到相似基準甚至超越。

當時引發美國AI晶片業巨擘輝達（Nvidia）股價單日暴跌17%，市值蒸發近6000億美元；同日美國晶片大廠博通（Broadcom）股價同樣崩跌17%，荷蘭先進半導體製造設備業者艾司摩爾（ASML）股價也重挫7%。

顧能（Gartner）分析師坎達巴圖（HarithaKhandabattu）解釋，這是因為R1改變了全球對AI前沿模型的成本曲線及對中國競爭力的看法。

投資公司D.A. Davidson分析師普萊特（Alex Platt）也說，R1「確實出乎市場意料」，因為當時一般說法是，中國在相關領域落後美國9到12個月。

晨星（Morningstar）分析師柯列洛（Brian Colello）指出，那時市場擔憂的是，若有模型能以較少算力達到與最先進系統相似結果，恐影響AI基礎建設需求，進而衝擊輝達這類公司營收。

但現在看來，「2025年（AI基建）支出反而未見放緩；且展望未來，2026年及之後的支出預期還會加速」。

的確過了11個月後，當時大跌的公司股價不僅收復失土還繼續上漲。輝達在10月成為首家市值突破5兆美元的企業，博通全年股價大漲49%，艾司摩爾勁揚36%。

反觀DeepSeek此後雖然發布了7個新的模型版本，但都只是將V3和R1更新，而非全新模型，因此未再掀起相同轟動。

顧能的坎達巴圖表示，儘管DeepSeek較近期推出的模型在效能上「有可靠的明顯提升」，但市場仍認為，這些屬於「延續與鞏固，而非全新衝擊」。

根據市場分析師說法，DeepSeek至今未推出全新模型，一部分原因很可能是算力有限。

英國「金融時報」（Financial Times）去年8月便報導，DeepSeek原計劃5月推出R2模型，但由於用中國企業華為的晶片訓練時遭遇挑戰，因此延後發布。

當時報導說，中國當局由於面臨美國禁止輝達最強大晶片出口，因此為了減少對美國產品依賴，於是鼓勵DeepSeek使用華為處理器。

「晶片戰爭」（Chip War）一書作者米勒（ChrisMiller）直言：「過去幾年，中國在算力數量取得方面一直受限，一大部分原因是美國限制晶片銷售。而若想要打造先進（AI）模型，就必須能夠取得先進運算。」

DeepSeek本月稍早發表的1篇論文也坦言，若與Google的Gemini 3這類前沿閉源AI模型相較，他們仍面臨「某些限制」，包括運算資源。

與此同時，西方尖端AI公司陸續推出新的先進模型，例如OpenAI在8月發表了GPT-5，Google和Anthropic也在11月分別推出Gemini 3和Claude Opus4.5，令市場人士更加確信，美國在AI領域的領導地位將持續下去。

顧能分析師強德拉塞卡倫（Arun Chandrasekaran）表示，隨著AI模型推出速度加快，能力改善程度漸增，業界競爭更激烈，突然出現商品化衝擊的疑慮已經緩和。