Fed今年降息穩了？專家分析歷史數據 揭示關稅或降低通膨

舊金山聯邦準備銀行5日發布的最新研究指出，川普政府去年大幅加徵關稅，可能削弱通膨氣焰，意味降息或許是適當的政策應對措施。

路透報導，根據耶魯預算實驗室，美國去年對進口商品課徵的平均稅率為17%，較2024年底不到3%大幅提升，創1935年以來最高。

研究員Regis Barnichon和Aayush Siugh在最新的研究中寫道：「我們分析了歷史數據，發現一個可能性，2025年的大幅關稅上調可能對失業率造成上行壓力，同時對通膨造成下行壓力。」這份研究是延續他們去年11月發布的文章內容。他們爬梳了美、英、法長達150年的實證數據。

由於擔心關稅會加劇通膨（理論模型和一些實證數據都顯示了這點），聯準會（Fed）去年大部分時間都按兵不動。到去年9月，勞動市場疲軟的跡象，以及人們日益相信關稅帶來的任何通膨影響屬短暫，促使Fed啟動一系列降息，2025年一共調降3碼。

舊金山聯準銀行的研究人員指出，歷史經驗可能不完全適用於當前的經濟情勢，因為如今美國製造業比過去更依賴進口商品，這意味著關稅現在更有可能引發高通膨。

研究人員發現，過去關稅震撼，往往都伴隨經濟不確定性和股價下跌，或許解釋了為何過去提高進口關稅會降低通膨。