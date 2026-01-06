快訊

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
撒隆巴斯貼布。圖／本報資料照片
撒隆巴斯貼布。圖／本報資料照片

撒隆巴斯貼布製造商久光製藥考慮啟動收購、轉為私有化，交易金額可能達4,500億日圓（29億美元），消息一出激勵該公司6日股價拉出漲停。

知情人士透露，久光製藥執行長中冨一榮掌控的實體，尋求收購公司的所有在外流通股票、這些股票市值3,380億日圓，銀行將提供下市融資。

據久光製藥聲明稿，公司證實正考慮私有化，打算在6日宣布。消息傳出後，久光製藥6日一度暫停交易，下午復牌後，股價急衝15.5%收5,200日圓。

愈來愈多日本上市公司退出公開市場，避免與日俱增的監管與投資人壓力、要求提高估值並強化監督。去年收購和重整相關的下市件數創新高，導致東京證交所的掛牌日企家數，出現十多年首見的下滑。

與此同時，日本人口老化，政府推廣較平價的學名藥，並力促藥廠降價。九光製藥去年10月表示，受累於前述措施、加上撒隆巴斯在日本銷售轉弱，2025年3-8月營業利益減少9.7%至81億日圓。

大正製藥的管理層也在2024年讓公司下市，強調需要聚焦中長期策略，而非短期獲利和投資人報酬。

