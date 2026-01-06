樂觀前景帶動 亞股多收漲
投資人持續加碼人工智慧（AI）相關科技股，在委內瑞拉總統馬杜洛倒台後，國際油價一度劇烈震盪，目前走勢平穩，亞洲股市今天多收漲，追隨美股今年首創新高漲勢。
法新社報導，市場對科技板塊估值過高仍感憂慮，但分析師依然看好今年股市前景，認為AI題材仍是市場主要驅動力。
華爾街同樣瀰漫著這股樂觀氛圍，在亞馬遜（Amazon）和Meta等科技巨頭及能源巨擘股價走強帶動下，道瓊工業指數昨天收盤再創新高。
美國3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子押至紐約受審，面臨毒品相關指控。
但交易員基本上不受此消息影響。市場在評估委內瑞拉局勢發展之際，國際油價昨天一度揚升1.7%，目前價格已經回落。
市場焦點也重新轉向美國貨幣政策，以及本週將公布的重要經濟數據，這些因素可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）月底會議的利率決策。
香港、東京、上海、台北、新加坡、雅加達、馬尼拉和威靈頓股市收漲，但雪梨和曼谷股市收跌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言