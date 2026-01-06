樂觀前景帶動 亞股多收漲

快訊

中央社／ 香港6日綜合外電報導
亞洲股市今天多收漲，追隨美股今年首創新高漲勢。圖／歐新社
投資人持續加碼人工智慧（AI）相關科技股，在委內瑞拉總統馬杜洛倒台後，國際油價一度劇烈震盪，目前走勢平穩，亞洲股市今天多收漲，追隨美股今年首創新高漲勢。

法新社報導，市場對科技板塊估值過高仍感憂慮，但分析師依然看好今年股市前景，認為AI題材仍是市場主要驅動力。

華爾街同樣瀰漫著這股樂觀氛圍，在亞馬遜（Amazon）和Meta等科技巨頭及能源巨擘股價走強帶動下，道瓊工業指數昨天收盤再創新高。

美國3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子押至紐約受審，面臨毒品相關指控。

但交易員基本上不受此消息影響。市場在評估委內瑞拉局勢發展之際，國際油價昨天一度揚升1.7%，目前價格已經回落。

市場焦點也重新轉向美國貨幣政策，以及本週將公布的重要經濟數據，這些因素可能影響美國聯邦準備理事會（Fed）月底會議的利率決策。

香港、東京、上海、台北、新加坡、雅加達、馬尼拉和威靈頓股市收漲，但雪梨和曼谷股市收跌。

