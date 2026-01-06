快訊

蘋果等科技大廠瘋搶DRAM 為何讓南韓飯店業者樂開懷？

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為三星電子旗下位於南韓華城的晶片生產工廠。路透
圖為三星電子旗下位於南韓華城的晶片生產工廠。路透

蘋果DRAM晶片長期合約本月可能到期之際，這家科技巨擘高層據傳已預訂長期下榻南韓飯店，要努力與記憶體製造商三星和SK海力士達成協議，確保未來二至三年記憶體供給無虞。

目前蘋果據傳採購每顆12GB LPDDR5X RAM晶片的價格為70美元，遠高於2025年初水準。韓國經濟日報報導，蘋果已選擇三星為iPhone 17和iPhone 18系列最大DRAM供應商，蘋果高階主管為鞏固DRAM供給，不得不在南韓京畿道華城的飯店預訂長期住宿。

報導指出，記憶體危機延燒也已迫使Google和戴爾（Dell）等企業高層採取相同作法，帶動南韓飯店生意激增。如果無法鞏固三星和SK海力士DRAM供給，微軟和Google高階主管據傳可能丟掉飯碗，目前還不清楚蘋果員工是否承受相同壓力。

即便獲得記憶體供應商「寵幸」，科技公司也逃不過價格上漲的命運，因為DRAM合約價格預估本季將上漲50%。如果蘋果希望以相同價格繼續銷售iPhone 17和iPhone 18產品線，該公司可能必須吸收龐大成本。

