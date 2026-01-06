超微AI領域迎戰輝達 蘇姿丰秀台積電2奈米加速器

快訊

中央社／ 拉斯維加斯5日專電
超微（AMD）執行長蘇姿丰5日於美國消費性電子展（CES）主題演講，談及Helios AI伺服器機架。圖／中央社
超微（AMD）執行長蘇姿丰5日於美國消費性電子展（CES）主題演講，談及Helios AI伺服器機架。圖／中央社

超微AMD）執行長蘇姿丰今晚在CES以AI為題發表主題演講，現場秀出AI伺服器機櫃、與廠商合作開發的人形機器人，展現迎戰輝達的氣勢；另外，導入台積電2奈米製程的AI加速器也於現場亮相。

美國消費性電子展（CES）明天正式登場，蘇姿丰今天在大會執行長夏皮洛（Gary Shapiro）介紹下登台，撐起2小時的重點主題演講。儘管過去3年在OpenAI的ChatGPT問世後，AI在大眾眼中已呈現出高速成長的趨勢，蘇姿丰演說強調，「我們才正要開始真正理解AI的威力」，並形容這項技術是「過去50年來最重要的科技」。

她進一步指出，運算能力是AI基礎，若要真正實現AI無所不在，必須在未來幾年內讓全球的運算能力再提升100倍，在未來5年內達到超過10 YottaFLOPS（每秒可完成約10²⁵次浮點運算）的運算規模。她也強調，AI已成為超微內部的第一優先任務。

透過主題演講，蘇姿丰發表多項運用在遊戲、AIPC（執行AI運算的個人電腦）、商用AI PC、軟體、資料中心的新產品，迎戰輝達的意味濃厚。

一、在資料中心與輝達Rubin世代架構競爭

在資料中心AI系統層級上，超微宣布透過MI400系列與Helios平台，切入與輝達Rubin世代架構相同的機櫃級（rack-scale）AI運算戰場，以MI450X主打前沿AI訓練，並提供8顆GPU的企業級推論解決方案，鎖定可在自家內部部署的企業應用場景。

MI430X則聚焦主權AI與高效能運算需求。蘇姿丰預告，下一代MI500系列處理器相較於2023年推出的MI300，AI效能將「實現超過1000倍的成長」。

二、在軟體生態迎戰輝達CUDA平台

在軟體平台方面，超微專門為AI和高效能運算開發的軟體平台系統ROCm 7.2持續提升效能，支援RyzenAI 400系列處理器，並擴大作業系統Windows與Linux的相容性。

三、在機器人領域對決輝達Jetson

蘇姿丰也發表Ryzen AI嵌入式處理器，主要用在汽車、工業設備和實體AI等邊緣應用，讓各種裝置能在本地端直接運行AI。

另外，今晚各項發表中最受矚目的產品之一，是全球最小的開發平台Ryzen AI Halo，可在不依賴雲端情況下，直接於本地端執行規模達2000億參數的大型AI模型。蘇姿丰也在現場展示了搭載台積電2奈米製程的AI加速器Instinct MI455X。

這場演說歷經2小時，蘇姿丰還請到OpenAI聯合創辦人布羅克曼（Greg Brockman）、AI教母李飛飛等人站台對話，展現與整個產業生態系攜手合作的態度。

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日於美國消費性電子展（CES）登場前，以AI為題發表主題演講。圖／中央社
超微（AMD）執行長蘇姿丰5日於美國消費性電子展（CES）登場前，以AI為題發表主題演講。圖／中央社
超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在美國消費性電子展（CES）上秀出新一代AI加速器Instinct MI 455X。圖／中央社
超微（AMD）執行長蘇姿丰5日在美國消費性電子展（CES）上秀出新一代AI加速器Instinct MI 455X。圖／中央社

