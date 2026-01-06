美國與100多國達成協議 美企豁免全球最低稅負制

美國與超過100個國家最終達成協議，豁免美國企業繳納某些國外稅負，這是華盛頓先前爭取將美國企業排除在全球最低稅負制之外的最新進展。

法新社報導，各國在2021年已對跨國企業徵稅達成協議，此協議是在經濟合作暨發展組織（OECD）主持下談成。

這項協議包含兩大「支柱」，第2支柱訂定全球最低企業稅為15%。

然而，美國總統川普（Donald Trump）反對這項全球稅負協議，表示這項協議對美國不具任何效力。

美國財政部今天表示，已與經濟合作暨發展組織和20國集團（G20）包容性架構內超過145個國家達成協議，讓以美國為總部的企業僅須遵守美國的全球最低稅負，免受第2支柱規範影響。

財政部還說：「這項並行（side-by-side）協議承認美國對本國企業全球業務的課稅主權，及其他國家對其境內經商行為的課稅主權。」

這次最新進度是在七大工業國集團（G7）於2025年6月同意豁免美國跨國企業受到其他國家徵收的全球最低稅負後公布。