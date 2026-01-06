快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

美國與100多國達成協議 美企豁免全球最低稅負制

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國與超過100個國家最終達成協議，豁免美國企業繳納某些國外稅負，這是華盛頓先前爭取將美國企業排除在全球最低稅負制之外的最新進展。

法新社報導，各國在2021年已對跨國企業徵稅達成協議，此協議是在經濟合作暨發展組織（OECD）主持下談成。

這項協議包含兩大「支柱」，第2支柱訂定全球最低企業稅為15%。

然而，美國總統川普（Donald Trump）反對這項全球稅負協議，表示這項協議對美國不具任何效力。

美國財政部今天表示，已與經濟合作暨發展組織和20國集團（G20）包容性架構內超過145個國家達成協議，讓以美國為總部的企業僅須遵守美國的全球最低稅負，免受第2支柱規範影響。

財政部還說：「這項並行（side-by-side）協議承認美國對本國企業全球業務的課稅主權，及其他國家對其境內經商行為的課稅主權。」

這次最新進度是在七大工業國集團（G7）於2025年6月同意豁免美國跨國企業受到其他國家徵收的全球最低稅負後公布。

美國

延伸閱讀

安理會緊急會議 美敵友皆批攻擊委國 美大使：未開戰也未占領

「唐羅主義」興起？川普猛提原油礦藏 格陵蘭也成目標

魯比歐：不容西半球成美敵人基地 對抗販毒組織非開戰

美下一步軍事干預 川普點名哥倫比亞「病得很重」

相關新聞

聊天機器人Grok生成涉女性、未成年不雅內容 歐盟調查

美國富豪馬斯克旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，因生成涉及女性、未成年人的不雅影像，遭國際關注。歐盟執委會5日表...

銅價突破13,000美元後 續創新高！分析師：庫存緩衝消失 全球搶銅

銅價在首次突破每噸13,000美元後持續走強，交易員與投資人普遍押注全球市場供應將趨於緊縮。

超微蘇姿丰CES狂發AI新晶片 強攻企業級 豪言2027效能飆升1,000倍

超微（AMD）執行長蘇姿丰周一在拉斯維加斯CES消費性電子展上發表多款AI晶片，其中包括一款供企業客戶在自家資料中心使用...

《大賣空》貝瑞教戰：押注美介入委內瑞拉油業 點名關鍵受惠股

因電影《大賣空》而聲名大噪的投資人貝瑞（Michael Burry）低調押注委內瑞拉石油，再度成為市場焦點。

輝達參戰自駕小黃戰場！宣布2027偕伴測試 自駕等級直上Level 4

輝達（Nvidia）周一（5日）宣布，最快將於2027年與合作夥伴測試自駕計程車（robotaxi）服務，顯示公司正積極...

高通強攻PC市場 X2 Plus處理器登場！為平價AI筆電時代鋪路

全球最大手機晶片製造商高通（Qualcomm）周一為主流AI筆電推出新款 X2 Plus 處理器，是現有產品的精簡、較格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。