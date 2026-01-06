日本造船龍頭今治造船收購市占第二JMU 盼追趕中韓廠商

日本造船業龍頭今治造船把日本造船市占率排第二的JMU納為子公司後今天召開記者會宣布展望。雙方希望藉此提高造船能力，以追趕在這個業界領先的中國與韓國廠商。

「日本經濟新聞」報導，今治造船在日本國內的建造量排名第一，市占率約3成多；Japan Marine United Corporation（簡稱JMU）則排名第二，市占率將近2成。兩者加起來的日本國內市占率超過5成。

而今治造船的強項為油輪等商船；JMU則擁有生產潛艦、破冰船等特殊船隻的技術，雙方的技術與資源可以互補。

由於JMU是由大型重工與鋼鐵公司的艦艇、船舶部門整合而成，因此過去JFE控股公司與IHI各持有35%股份。今治造船原先持有JMU30%的股份，但在5日增資，分別取得JFE控股與IHI握有JMU的各15%股份後，出資比例提升至60%。

今治造船公司社長檜垣幸人今天在記者會表示，「這有利於我們在經營上，做出綜合性的判斷。為了維持在全球造船市占率，我們也希望建立增產體制。」

JMU社長廣瀨崇表示，「當然會持續磨練並發展我們的獨門技術，也希望在液化二氧化碳（CO2）運輸船等新領域跨越公司藩籬共同推動。」

日本造船業曾為全球市占率第一，不過後來被中國與韓國等廠商超越，2024年的全球市占率僅占1成左右。