防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

銅價突破13,000美元後 續創新高！分析師：庫存緩衝消失 全球搶銅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
週二，倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價格一度飆升2%，觸及每噸13,253美元，再創歷史新高紀錄。路透
銅價在首次突破每噸13,000美元後持續走強，交易員與投資人普遍押注全球市場供應將趨於緊縮。

周二，倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價格一度飆升2%，觸及每噸13,253美元，續創歷史新高，打破前一交易日才剛寫下的紀錄。市場擔憂，美國川普政府可能對精煉銅開徵關稅，此舉正促使更多銅流向美國市場，加劇其他地區的供應短缺風險。

混沌天成期貨研究主管Li Xuezhi指出，過去庫存能發揮緩衝作用，但當前庫存集中囤積於美國，導致市場緩衝能力減弱，引發各方搶購。

2026年伊始，基本金屬表現強勁。追蹤六種主要金屬的LMEX指數已攀升至2022年3月以來最高水準。銅價自去年11月下旬至今累計漲幅超過20%，鋁價也觸及三年多來高點。他說，這波上漲行情的邏輯並未改變，建議投資人關注趨勢發展，而非僅聚焦絕對的價格水準。

高盛集團在1月5日報告中維持對銅價的樂觀看法，認為在供應增長有限的背景下，當前強勢的銅價有望延續。報告指出，「近期來自中國下游產業的反饋顯示，即使銅價處於高點，訂單量並未出現明顯下滑。」

