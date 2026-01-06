高通強攻PC市場 X2 Plus處理器登場！為平價AI筆電時代鋪路

全球最大手機晶片製造商高通（Qualcomm）周一為主流AI筆電推出新款 X2 Plus 處理器，是現有產品的精簡、較格較低版本，目標成為較為平價筆電的主要核心元件。這凸顯高通正進一步擴大在PC處理器市場的布局。

高通周一在聲明中表示，這款晶片將提供兩種版本，分別搭載10個運算核心與6個運算核心，這些核心皆採用較新的第三代Oryon架構。

根據高通說法，其最大賣點之一是內建強大的神經處理單元（NPU），可在不快速消耗電池電力的情況下，加快AI軟體的反應速度。

目前高通已推出Snapdragon X2 Elite 與 Elite Extreme晶片，主要用於售價通常超過1,000美元以上的筆電。高通表示，自家的處理器能為筆電使用者帶來反應更迅速、且在插電前可使用更長時間的AI電腦體驗，表現優於採用競爭對手晶片的產品。

高通正在拉斯維加斯CES消費電子展上發表的新產品，也將晶片大廠英特爾與超微（AMD） 的新品同場較勁。

高通與蘋果公司正引領在電腦市場採用安謀（Arm）技術的趨勢。這類設計源自更常見於手機的架構，支持者認為它們更適合以電池供電的裝置。整體而言，這股轉向仍在推進中，但速度不快。根據Mercury Research 的數據，截至第3季底，以安謀架構的晶片在整體PC市場中的占比接近14%，僅較前一季小幅提升。