英特爾在CES發表新一代PC晶片 首個18A製程產品

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）製造技術員去年9月在亞利桑那廠展示Panther Lake處理器。 美聯社
英特爾（Intel）周一（5日）在拉斯維加斯舉行的CES消費電子展上，發表了筆記型電腦新AI晶片Panther Lake。這是英特爾首顆以18A製程生產的產品，力圖重振公司產品競爭力。

英特爾說，Panther Lake晶片今（6）日開始接受訂單，預定27日可全球供應。

英特爾資深副總裁強森（Jim Johnson）表示，搭載新晶片的筆電，性能表現將突飛猛進，尤其是在執行AI軟體之時，「AI對我們大家是一個巨大機會」；「晶片產業和英特爾在2026年都站在戰略性的轉折點」。

英特爾同時也提及，公司計劃發表一個基於Panther Lake設計的手持遊戲裝置平台，今年稍後與各合作夥伴的新產品將陸續推出。

Panther Lake的前一代晶片Lunar Lake很大一部分是交給台積電代工。去年路透曾經報導，英特爾苦於提升Panther Lake的良率；英特爾高階主管則是表示，良率每個月都有改善，為今年發表鋪路。

英特爾說，18A製程要拚在自己的工廠製造。

搶走英特爾許多市場的超微（AMD），執行長蘇姿丰同一稍晚在CES也有專題演講，預料亦會發表供個人電腦（PC）使用的新一代晶片，同樣擅長AI與繪圖。

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在同一會展活動，則是表示公司新一代的晶片已產能全開滿，新晶片在運作聊天機器人和其他AI應用程式時，AI算力是前一代的五倍。

