證實追單台積增產？輝達：陸企對H200晶片需求強勁 有足夠產能可供應

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）周一表示，已見到中國大陸客戶對H200晶片需求強勁。此前路透引述知情人士報導，H200晶片據傳接到陸系科技業大訂單，為滿足客戶大量需求，輝達向台積電（2330）洽談提高產量。

川普政府先前已表明考慮允許輝達向中國出貨H200晶片。輝達財務長柯蕾絲周一在拉斯維加斯CES消費性電子展期間與分析師會面時表示，相關的出口許可申請已經提交，川普政府正在決定如何處理這些申請。輝達執行長黃仁勳也形容這項需求「非常強勁」。

柯蕾絲說，無論最終核准的許可數量為何，輝達都有足夠的產能供應中國市場的客戶，同時不會影響到對全球其他地區客戶的出貨。

不過，輝達也必須見到中國大陸政府允許當地企業購買並使用這些美國產品。北京方面過去曾勸阻政府機構與企業使用輝達為符合美國出口規定、專為中國設計的降規版晶片H20。

路透稍早已引述知情人士說法報導，中國大陸科技公司已下單採購200多萬顆H200晶片，但目前輝達庫存僅70萬顆，要求台積電開始擴大生產H200，相關工作預計將在今年第2季啟動。

