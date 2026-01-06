銅價狂飆4%創新高、首度突破13,000美元 交易商加速向美國運貨

國際銅價周一（5日）飆升至新高，首度突破13,000美元；原油價格周一上漲，因為投資人權衡美國突擊委內瑞拉後的發展；貴金屬黃金、白銀周一因避險情緒大漲後，今天盤初轉為小跌。

銅價首度突破13,000美元

倫敦基準銅期貨5日收盤大漲4.19%至12,991.5美元，但盤中漲幅一度逼近5%，創下13,090美元新高價位。交易商近幾周加速向美國運貨，以因應今年可能實施的關稅，導致其他地區供應減少。此外，智利曼托韋爾德礦場罷工的開始也提醒市場，在全球需求持續擴大的背景下，產品運輸仍面臨不小的供應風險。

周一所有基本金屬價格走強，同時科技股押注推動股市攀升。更廣泛而言，投資人正評估美國周末抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的深遠影響，包括華盛頓對關乎安全與經濟成長核心資源的立場轉變。

銅是能源轉型不可或缺的金屬，在2025年飆漲42%，創下自2009年以來最佳年度表現。川普計劃在2026年重新檢討對原生銅徵收關稅的問題，這重新點燃了曾令市場劇烈波動的套利交易，並進一步壓縮了其他地區的供應。

油價周一勁揚逾1%

布蘭特原油3月期貨5日收盤勁揚1.7%，結算價每桶61.76美元；西德州中級原油（WTI）2月期貨上漲1.7%，結算價每桶58.32美元。

交易人士權衡委內瑞拉局勢以及對石油供應的影響。美軍拘捕馬杜洛帶來了新的地緣政治暗流，同時華盛頓似乎準備繼續打壓這個南美國家的石油出口。不過，委國在全球原油市場中的占比相對較小，加上市場早已面臨供應過剩局面，限制了油價漲幅。

美國的石油公司股價上漲，此前美國總統川普表示，美國公司將投入巨額資金重建委內瑞拉日益破敗的能源基礎設施。

Rapidan Energy Group總裁麥克奈利表示，「對短期原油期貨來說，這件事關係不大；對美國石油企業而言則是利多」。

周日，OPEC+堅持其在第1季度暫停增產計畫，據稱在這場10分鐘的視訊會議中沒有討論委內瑞拉問題。代表們說，現在評估如何因應正在展開的局勢仍為時過早。

凱投宏觀的集團首席經濟學家Neil Shearing在報告中表示：「委內瑞拉產量的任何短期擾動，都很容易被其他地區增產所抵銷。我們預期，未來一年左右全球供應成長將推動油價向50美元下行。」

貴金屬：金銀價格周一上漲

由於地緣政治風險加劇，現貨黃金周一一度上漲2.9%，突破每英兩4,455美元，白銀漲幅近7%。

不過今日開盤後，現貨黃金小跌0.19%，報每英兩4,440美元；現貨白銀跌0.39%，報每英兩76.29美元。

新加坡華僑銀行分析師Christopher Wong表示，「委內瑞拉局勢發展表明衝突將迅速結束，而非長期軍事對抗」，因此短期風險有限。