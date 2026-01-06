輝達CES放大招：汽車平台Alpamayo讓車會推理、機器人AI模型登場

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一在拉斯維加斯CES消費電子展（CES）發布名為Alpamayo的車輛平台，能讓汽車在真實世界中進行「推理」。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周一在拉斯維加斯CES消費電子展（CES）發布名為Alpamayo的車輛平台，能讓汽車在真實世界中進行「推理」。美聯社

輝達（Nvidia）想把自家技術延伸到更廣場景，發布了一組人工智慧（AI）模型與工具，目標是加快自動駕駛汽車開發，並驅動新一代機器人。

執行長黃仁勳周一在拉斯維加斯CES消費電子展（CES）發表講話時，公布名為Alpamayo的汽車平台，能讓車子在真實世界中進行「推理」。

輝達表示，潛在用戶可以用Alpamayo模型自行再訓練。這項免費提供的工具旨在創造出能自行設法擺脫突發狀況的汽車，例如交通號誌故障。

車載電腦會分析來自攝影機與其他感測器的訊號，把資訊拆解成若干步驟，再提出解決方案。輝達也在與奔馳（Mercedes-Benz）合作，開發能在高速公路上自動駕駛、也能穿梭於城市道路的車輛。

黃仁勳說，首款採用輝達系統的汽車將於第1季在美國上路；歐洲第2季跟進；亞洲則在下半年推出。

他說：「想像有一天路上會有10億輛車都能自動駕駛。」

輝達還同步推出用於機器人的AI模型與其他技術。黃仁勳表示，該公司正與西門子（Siemens）合作，把AI帶進更多實體世界的應用。

