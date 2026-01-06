台積電ADR上漲0.83% 較台北交易溢價21.54%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR續漲。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台積電ADR周一（5日）續漲，不過漲幅縮小至0.83%，收在322.25美元，較台北交易溢價21.54%。費城半導體指數同日上漲1.07%。

周一美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲594.79點或1.23%，收在48,977.18點；標普500指數上漲43.58點或0.64%，收在6,902.05點；那斯達克指數上漲160.19點，或0.69%，收在23,395.82點。

台灣加權股價指數大漲755.23點，收在30,105.04點，台積電（2330）上漲85元或5.36%，收在1,670元。

個股,ADR代碼,ADR收盤（換算後）,漲跌幅（%）,台北上市股票收盤價,溢價率（%）

台積電,TSM,"2,029.66 ",+0.83 ,"1,670.00 ",+21.54

聯電,UMC,48.94 ,-0.89 ,48.50 ,+0.90

日月光,ASX,267.05 ,+0.59 ,263.50 ,+1.35

中華電,CHT,132.36 ,+0.69 ,133.00 ,-0.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博報價

台積電

