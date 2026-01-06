美國股市勁揚 道瓊工業指數收盤再創新高
美國於本月3日發起軍事行動抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，能源類股今天應聲飆漲，華爾街股市4大指數也全部走揚，其中道瓊工業指數收盤再創歷史新高。
道瓊工業指數勁揚594.79點或1.23%，收48977.18點。
標準普爾500指數上漲43.58點或0.64%，收6902.05點。
那斯達克指數揚升160.19點或0.69%，收23395.82點。
費城半導體指數攀漲78.98點或1.07%，收7446.45點。
