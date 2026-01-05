聽新聞
這家外資看好超微營收未來兩年翻倍 股價再飆50%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Aletheia資本已將超微的股票目標價調升至330美元。相形下，超微5日盤中股價約為225美元。路透

根據Aletheia資本的報告，隨著MI455X人工智慧（AI）晶片放量出貨，超微（AMD）營收在未來兩年內可能翻倍，目標價上看330美元，意味著較現行價位還有約50%的上漲空間。

Aletheia資本預期，AMD旗下的MI455X繪圖處理器（GPU）將於2026年第3季開始放量，第4季成為第一個完整出貨季度，並預料從該季起，AI將成為該公司單一最大營收來源，攀抵約95億美元；預料AMD 2026年全年AI營收可達184億美元，占總營收36%，並超越伺服器CPU業務的145億美元。

在需求端，OpenAI已於2025年10月宣布，將與AMD展開規模6百萬瓩（GW）的AI基礎設施合作，首批1GW預計自下半年啟動，推估將部署約25萬顆的MI455X。其後，甲骨文也宣布向AMD採購約5萬顆MI455X。此外，Meta、微軟與亞馬遜網路服務，同樣正與AMD洽談MI455X相關合作。綜合各項已知與潛在訂單，估計2026年MI455X的整體需求量，可能達到60萬–80萬顆。

在供給端，Aletheia資本估計AMD可為MI455X取得約5萬片CoWoS產能，足以在2026年封裝約40萬顆MI455X。該數字仍存在上行空間，可能來自台積電製程效率的提升，不過台積電2奈米製程的晶圓供應，也可能成為另一項限制因素。

