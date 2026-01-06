快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

今晨台南楠西8.0度！乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標…低溫跌破5度

地緣政治緊張升溫…油價多空拉鋸 金銀齊漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸，到亞洲地區傍晚時段又翻紅上漲。圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）
美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸，到亞洲地區傍晚時段又翻紅上漲。圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）

美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸，到亞洲地區傍晚時段又翻紅上漲。黃金與白銀等貴金屬因避險需求而上漲。

在亞洲清晨，布蘭特原油期貨一度重挫1.7%，跌破每桶60美元，但後來又轉為上漲0.6%，至61.14美元；西德州原油期貨走勢雷同，一度挫跌1.8%至每桶56.31美元，隨後又漲0.8%，報每桶57.79美元。

避險需求推升貴金屬走高，黃金與白銀雙雙上漲。現貨金價揚升1.8%，攀抵每英兩4,410美元；現貨白銀上漲3.2%，達到每英兩75.12美元。瑞銀昨（5）日發布，將3月、6月和9月的黃金目標價由每英兩4,500美元上調至5,000美元，並認為若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5,400美元。

以往產油國遭到攻擊，往往會觸動油價上漲，但這次情況較為複雜，投資人也仍在研判情勢。雖然委內瑞拉石油蘊藏量推估為全球最大，約為3,000億桶，但在總統馬杜洛長達12年執政期間，石油產量大幅下滑，目前每日產量約100萬桶，遠低於1974年接近400萬桶的水準。

川普宣布將「接管」委國直到政權妥善轉移，美國石油業者也將投資恢復委國的石油生產。美國務卿魯比歐表示，美方將利用石油方面的影響力，迫使委內瑞拉做出進一步改變。這可能讓市場產生委國石油產量大增、推升全球全球供應的預期。

然而美國必須先砸重金翻修委國破敗的產油設施，因為多年來的貪腐、投資不足、火災與盜竊，已使委國原油基礎設施破敗不堪。等到委內瑞拉要真正成為改變全球石油供應格局的要角，也會是好幾年後的事，絕非一朝一夕就能辦到。

根據路透報導，雖然川普隨即宣布對委內瑞拉實施石油禁運，不過，委國石油供給僅占全球供應量不到1%，且大多出口至中國大陸，實質影響不大。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美逮捕馬杜洛 學者：恐損川普在東南亞促進和平形象

馬杜洛遭逮引爆街頭歡呼 委國民眾嗆疑美論：難道中俄是為玉米餅？

馬杜洛被捕時身上Nike運動套裝帶動搜尋量大增 網友稱已賣到缺貨

美國逮捕馬杜洛 中國大陸預料將謹慎地重新調整立場

相關新聞

地緣政治緊張升溫…油價多空拉鋸 金銀齊漲

美國上周末出兵攻擊委內瑞拉並拘捕該國總統馬杜洛，升高地緣政治緊張情勢，但在亞洲盤5日開市時，油價一開始走跌，隨後多空拉鋸...

AI投資熱潮 恐引發通膨…分析師暗示：推升經濟的副作用

路透報導，全球股市在人工智慧（AI）的帶動下一路飆高，但投資人或許忽略了可能破壞這波行情的其中一個威脅，即由AI投資熱潮...

韓科技雙雄 大漲DRAM價

韓媒報導，受記憶體需求強勁影響，南韓的三星與SK海力士據悉把伺服器DRAM報價調漲多達70%。在記憶體晶片買氣暢旺之際，...

黑鮪魚拍天價 日股好兆頭

日本東京豐洲市場5日舉行例行的新年首次拍賣，青森縣大間町產的一條243公斤重黑鮪魚，以5億1,030萬日圓（約324萬美...

越GDP規模 有望超泰

越南第4季（上季）國內生產毛額（GDP）年增8.46%，優於預期，因製造業、投資和貿易成長增添動能；2025全年成長率也...

三星衝刺Gemini行動裝置 今年相關產品數量可望倍增

三星電子共同執行長盧泰文表示，旗下搭載Google Gemini人工智慧（AI）功能的行動裝置，計劃在今年增加一倍。三星...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。