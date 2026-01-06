越GDP規模 有望超泰

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
越南上季GDP年增8.46%，優於預期。當局表示，明年GDP成長率可望突破10%。（路透）
越南第4季（上季）國內生產毛額（GDP）年增8.46%，優於預期，因製造業、投資和貿易成長增添動能；2025全年成長率也高達8.02%。當局表示，明年GDP成長率可望突破10%，倘若實現，越南GDP規模最快今年初就能超越泰國，躍居東南亞第二大經濟體。

越南統計局5日公布，去年10-12月GDP年增率超越彭博訪調中位數預估的7.7%，是2011年來最快第4季增速；製造業上季成長逾10%，是關鍵成長動力。

越南全年8.02%的經濟成長率，則不及政府8.3%-8.5%的目標。河內當局表示，2026年（含）以後的經濟成長率目標為10%以上。越南總理范明正上月強調，「二位數成長是能達到的」。

若按此速度，越南名目GDP將在今年或明年達到5,000億-6,000億美元的中段，超越泰國，並有望成為東南亞僅次於印尼的第二大經濟體。屆時人均GDP將超過5,000美元，逼近印尼。

在當局積極放貸、政府政策支持、越南盾走弱與觀光人潮激增的助力下，越南在面對美國課徵20%關稅之際，依舊是全球成長最快的經濟體之一。越南經濟成長由國內大型公共建設計畫驅動。胡志明市附近一座新機場預計今年啟用，越南北部一條由中國大陸注資的鐵路，也已經動工。

越南投資發展銀行首席經濟學家瑾文力（Can Van Luc，音譯）預估，公共建設投資計畫今年預計成長約26%，提升經濟成長率1.6個百分點。但他也指出，司法改革和行政程序的簡化，對進一步促進投資相當關鍵，越南已有逾2,000項投資計畫遇到阻礙。

