黑鮪魚拍天價 日股好兆頭

日本東京豐洲市場5日舉行例行的新年首次拍賣，青森縣大間町產的一條243公斤重黑鮪魚，以5億1,030萬日圓（約324萬美元）的歷來最高價拍出，這將為日本金融市場新的一年帶來好兆頭。

標下這條巨大黑鮪魚的是經營知名連鎖壽司店「壽司三昧」的「喜代村」公司，今年拍價也超越該公司自身2019年創下的先前最高紀錄3億3,360萬日圓。黑鮪魚在運到壽司三昧的築地總店舉行解體秀後，會分送到全日本分店，並以平常售價販售給顧客。

有「鮪魚大王」封號的喜代村社長木村清表示：「我期盼今年經濟可以變得更好。高市早苗政府已經允諾會工作、工作、再工作，因此壽司三昧也會工作、工作、再工作。」、「我期盼這場拍賣可以鼓勵所有人。」

在日本金融市場有一個說法，如果黑鮪魚的新年拍賣拍出高價，該年股市就會強強滾。在黑鮪魚新年首拍首次超過1億日圓的2013年，日經225指數大漲了57%。

在鮪魚價格跌到近年最低點的2022年，日股則因俄烏戰爭引發的避險情緒而暴跌。在去年鮪魚價格回升到歷來次高水準後，日經指數也攀漲至紀錄新高的逾5萬點。

線上券商Monex首席市場分析師吉野貴晶表示，黑鮪魚新年首拍價格與股價之間存在「強烈相關」。高額拍價「證明許多公司負擔得起花錢宣傳，以及經濟環境有利於廣告發揮效力」，「在這些情況下，股價也會傾向表現優良」。

除了黑鮪魚外，豐洲市場5日的海膽新年首拍也拍出歷來最高價格。一盒400公克的北海道函館產紫海膽拍出3,500萬日圓天價，遠高於去年的700萬日圓，相當於每公克就要8.75萬日圓。

在東京的大田市場，一盒山形縣天童市產的頂級櫻桃「佐藤錦」，也拍出180萬日圓（1.15萬美元）的歷來最高新年首拍價，相當於每顆櫻桃超過2.6萬日圓。雖然櫻桃產季通常是在夏初，但日本果農使用「超促成栽培法」，加快櫻桃收成。